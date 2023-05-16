Рэпер Птаха назвал дискриминацией уголовные дела за песни о наркотиках

Рэпер Птаха назвал дискриминацией введение уголовной ответственности за песни о наркотиках

Введение уголовное ответственности для рэперов за песни о наркотиках — это дискриминация. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал возможное введение уголовного наказания рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев).

Ранее стало известно, что с 2024 года рэперам и другим артистам, исполняющим треки о наркотиках, будет грозить уголовная ответственность. Об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

Он рассказал, что такие изменения будут внесены в УК и КоАП России. При этом уголовная ответственность будет наступать при условии, если гражданин попался на подобных нарушениях два и более раза.

По моему личному мнению, это уже какой-то перегиб. Есть разный контекст: есть, когда люди пропагандируют наркотики и их употребление, а есть, когда рассказывают о ситуации, в которой фигурирует то или иное наркотическое вещество Птаха рэпер

«Все хотят рэперов посадить, рэп искоренить. Постоянные нападки на рэп — это, знаете, уже дискриминация какая-то. Наверное, нам надо стать социальной группой, чтобы от нас отстали. Есть название наркотических веществ в песнях. Это нормальное явление. Так же как и в кино. Просто надо понимать контекст», — заявил Птаха.

Рэпер убежден, что в России существуют более серьезные проблемы, касающиеся наркотических веществ. «Не будет наркотиков, не будет песен о наркотиках», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Рэперам действительно стоит перестать пропагандировать это (наркотические вещества — прим. «Ленты.ру») и стараться беречь себя от этих горячих голов, которые пытаются нас посадить Птаха рэпер

Если закон примут, он вступит в силу в 2024 году. Согласно новым нормам, в фильмах, в которых герои употребляют наркотики, будет использоваться особая маркировка. Какой именно она будет, пока неизвестно. Закон ужесточит наказание за пропаганду употребления наркотических веществ в кино, музыке и интернете (в том числе в личных аккаунтах в соцсетях).