Поющим о наркотиках рэперам пригрозили уголовным наказанием с 2024 года

МВД заявило, что рэп-исполнителей, читающих о наркотиках, ждет уголовная ответственность

С 2024 года рэперам и другим артистам, исполняющим треки о наркотиках, будет грозить уголовная ответственность. Об этом заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, его цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что такие изменения будут внесены в УК и КоАП России. При этом уголовная ответственность будет наступать при условии, если гражданин попался на подобных нарушениях два и более раза. Закон ужесточит наказание за пропаганду употребления наркотических веществ в кино, музыке и интернете (в том числе в личных аккаунтах в соцсетях).

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться», — уточнил Зубов.

Если закон примут, он вступит в силу в 2024 году. Согласно новым нормам, в фильмах, в которых герои употребляют наркотики, будет использоваться особая маркировка. Какой именно она будет, пока неизвестно.