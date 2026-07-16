В Раде заявили о нежелании будущего министра обороны Украины занимать пост

Депутат Рады Гончаренко заявил о нежелании Клименко занимать пост министра обороны Украины

Предполагаемый кандидат на пост министра обороны Украины глава МВД страны Игорь Клименко с большой долей вероятности не хочет видеть свою кандидатуру на должность руководителя военного ведомства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Вопрос по голосованию за министра обороны сегодня под вопросом, извините за тавтологию», — высказался политик.

Гончаренко указал на нюанс голосования Рады по утверждению будущего состава кабинета министров: парламент вначале утвердит кандидата на должность главы МВД, а затем дойдет в алфавитном порядке до министра обороны. По его мнению, на фоне недовольства депутатов увольнением предыдущего главы Минобороны Михаила Федорова Игорь Клименко может не набрать достаточного количества голосов и остаться без должности в новом составе правительства.

«Клименко не горит [желанием] прямо сейчас, чтобы его [кандидатуру] выносили [на голосование]. И вообще, имеет вопросы ко всему, как это происходит, как его переводят на Минобороны», — заявил парламентарий.

Ранее «Украинская правда» сообщила со ссылкой на источники, которые присутствовали на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, о намерении политика уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского вслед за Михаилом Федоровым. Как утверждается, Зеленский выражал недовольство конфликтом чиновников.