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11:53, 16 июля 2026Мир

Хегсет обязал военных США старше 30 лет ежегодно проверять уровень тестостерона

Хегсет объявил о запуске проверки тестостерона у военных США старше 30 лет
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Glynnis Jones / Shutterstock / Fotodom

Глава Минобороны США Пит Хегсет объявил о запуске программы ежегодной проверки уровня тестостерона для военнослужащих в возрасте 30 лет и старше. Об этом он сказал во время видеообращения в соцсети Х.

На кадрах Хегсет заявляет, что данная мера необходима для поддержания пиковой боевой формы. Кроме того, по результатам обследования военнослужащим может быть предложено лечение.

«Речь идет не об искусственном улучшении. Речь идет о восстановлении и оптимизации ваших естественных возможностей, защите вашего долголетия и обеспечении биологической основы, необходимой для поддержания боевых действий», — сказал Хегсет.

Ранее Хегсет заявил, что Ирак для углубления партнерства с США должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных со страной ополченцев.

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