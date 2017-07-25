ЕСПЧ присудил 6 тысяч евро одному из осужденных по делу об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить шесть тысяч евро в качестве компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство политика Бориса Немцова. Соответствующая информация содержится на сайте суда.

В материалах дела против России, которые рассматривал ЕСПЧ, было три поданных в 2016 году заявления — от Эскерханова, а также от получивших срок за то же преступление — Анзора и Шадида Губашевых. Они, в частности, жаловались на условия их содержания под стражей и длительность предварительного заключения.

Претензии Губашевых суд отклонил.