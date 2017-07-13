Силовые структуры
 
Последние новости
Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги
В Мексике неизвестные расстреляли 11 взрослых и пощадили детей
Мэйуэзера уличили в неуплате налогов
Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Главного проектировщика «Мариинки-2» задержали за распространение детского порно
Популярные новости
Журналист разъяснил путаницу со «спутницей» Путина
Индийскому подростку удалили самый длинный в мире зуб
Песков оценил «жесткий» разговор Трампа с Путиным
Запертый за банкоматом рабочий передавал просьбы о помощи через щель для чеков
Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
Власти Крыма посоветовали Порошенко обзавестись новой картой мира
Определились финалистки Уимблдона

Вышло сроком

Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного

Перейти в «Мою Ленту»
Заур Дадаев в Московском окружном военном суде
Заур Дадаев в Московском окружном военном суде
Фото: агентство городских новостей «Москва»

В Московском окружном военном суде вынесли приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в самом центре столицы. Пятеро фигурантов, которых ранее присяжные сочли виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения, получили от 11 до 20 лет колонии. Судья назначил значительно меньшие сроки, чем те, что просила прокуратура, — для главного обвиняемого, Заура Дадаева, обвинение требовало пожизненное. О расследовании убийства оппозиционера и финале главного судебного процесса последних двух лет — в материале «Ленты.ру».

Остались за кадром

Судебный процесс по делу бывшего заместителя командира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова начался в октябре 2016 года.

По просьбе обвиняемых дело рассматривала коллегия присяжных. Председательствовал на слушаниях судья Юрий Житников.

Государственное обвинение поддерживали три прокурора. Самая известная из них, Мария Семененко, участвовала во многих резонансных процессах: по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, о взятке в отношении бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета (СК) Дмитрия Довгия, об убийстве полковника Юрия Буданова, об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Единственной потерпевшей по делу выступала дочь политика Жанна Немцова, но в суде ее не видели. Она работает на радиостанции Deutsche Welle и живет в Германии. От ее имени выступали адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова.
На первом же заседании они заявили, что убийство Бориса Немцова не раскрыто, несмотря на присутствие фигурантов на скамье подсудимых.

Организаторы не найдены и не привлечены к уголовной ответственности, считает Михайлова, о чем неоднократно заявляла во время слушаний. По ее словам, потерпевшая сторона настаивала на допросе главы Чечни Рамзана Кадырова и еще нескольких чеченцев.

Суд вызывал на допрос Руслана Геремеева, под началом которого в батальоне «Север» служил основной обвиняемый Заур Дадаев. Кроме того, водителем Геремеева был Руслан Мухудинов, называемый Следственным комитетом организатором убийства.

Следователь в суде рассказал о причине, по которой СК не смог допросить Руслана Геремеева еще во время расследования. По его словам, он ездил в Чечню к нему домой, но ему никто не открыл дверь. Повестку в суд Геремеев тоже проигнорировал.

Корыстный мотив

Прокурор Мария Семененко в суде изложила присяжным версию следствия об убийстве Немцова. В конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов (сейчас в розыске) предложил пятерым подсудимым и Баслану Шаванову (был убит при задержании в Чечне) 15 миллионов рублей за убийство Немцова.

Подсудимые вели слежку за политиком на Mercedes-Benz с номером 007, принадлежащем Мухудинову, а также автомобилях Бахаева марки Lada Priora и BMW братьев Губашевых.

Они дежурили у дома Немцова на Ордынке 27 февраля 2015. Прождали весь день, а поздним вечером Немцов вдруг выехал на Land Rover с водителем за рулем и направился в ГУМ. Рядом с храмом Василия Блаженного, на островке безопасности он вышел из автомашины. Губашев с Шавановым бросились его искать и обнаружили в кафе «Боско» вместе с девушкой. «По "боевым трубкам" они позвонили Дадаеву и сказали ему, что цель найдена. В 23:31 мск на мосту Дадаев произвел три выстрела в Немцова, когда тот стал подниматься, он еще три раза выстрелил. От четырех выстрелов он умер. Немцов получил три сквозных и два слепых ранения. В 23:39 мск были вызваны медики, в 23:51 мск они констатировали его смерть», — рассказывала присяжным прокурор.

Она уточнила, что пистолет, из которого застрелили Немцова, так и не найден следователями.

Кроме того, ни следствию, ни суду не были предоставлены видеозаписи с Большого Москворецкого моста, расположенного в 200 метрах от Кремля. Как пояснили в Федеральной службе охраны, «там нет видеокамер».

Собственно, эта версия в итоге удовлетворила присяжных — они сочли, что все так и было. Тем не менее интрига сохранялась до последнего момента — на вынесение решения потребовалось три дня. Вердикт оказался обвинительным и единодушным. Коллегия также считала, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения.

Жюри из регионов

Перед судебным процессом провели отбор присяжных. В итоге двенадцать человек включили в основную коллегию, еще десять — про запас. Среди них граждане обоих полов с образованием выше среднего, как выразилась адвокат одного из подсудимых Анна Бюрчиева. Самая молодая из присяжных — 1983 года рождения, самая старшая — 1957-го. Все иногородние. «Кто из Рязани, кто из Можайска (...) Это не москвичи изощренные. С ними легко, потому что они не избалованы. Это простые люди, которые будут отталкиваться только от своего мнения. Я доверяю таким присяжным, им действительно интересно», — рассказывала ранее «Ленте.ру» Бюрчиева.

По ходу процесса количество присяжных сократилось почти вдвое. Кто-то ушел по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, кого-то удалил судья. Например, перед тем как коллегия должна была удалиться в совещательную комнату, чтобы вынести вердикт, процесс покинул присяжный №6. У него были обнаружены «посторонние записи», которые он назвал личными конспектами. Среди них распечатки карт и большой ватман со схемами и записями. Прокурор заявила, что эти бумаги присяжному передало некое «заинтересованное лицо». «Я полагаю, что, собирая эти доказательства, собирая эти таблицы, вы исходили из благих намерений, с целью систематизировать свои знания, но я вам неоднократно разъяснял, что присяжные не вправе собирать сведения, вы нарушали требования закона. Вы утратили объективность, я вынужден вывести вас из коллегии», — заявил судья Житников.

Приговор

После того как присяжные вынесли обвинительный вердикт, прокурор попросила приговорить Дадаева к максимальному наказанию, предусмотренному за заказное убийство по предварительному сговору в составе организованной группы. «Прошу назначить Дадаеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тысяч рублей», — сказала Мария Семененко. Она также предложила судье лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества.

Подсудимый в своем последнем слове заявил, что «будет смотреть на несправедливость из тюрьмы или откуда-то еще».

«Из-за того что я просто приехал в Москву, 11 лет проработал, защищая Конституцию России на территории Чечни, я могу попасть на пожизненное», — цитирует Дадаева kp.ru.

Для Анзора Губашева гособвинитель запросила 23 года, его брату Шадиду — 21 год, Эскерханову — 19 лет и Бахаеву — 17 лет.

Их адвокаты настаивали на оправдании.

При назначении наказания было учтено отсутствие у обвиняемых судимостей, их положительные характеристики с мест работы или учебы, наличие детей и награды, заявил судья Житников во время оглашения приговора. Бахаев — многодетный отец, в его семье шестеро детей.

В итоге Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, с лишением воинского звания и награды. Анзор Губашев получил 19 лет, а его брат Шадид — 16 лет, Эскерханов — 14 лет и Бахаев — 11 лет. Его жена заплакала после оглашения приговора, а Эскерханов написал на запотевшем окне стеклянной клетки слово «Лож», передает сайт «Медиазона».

На вопрос, понятен ли им приговор, все осужденные ответили отрицательно. «Бог вам судья», — сказал Дадаев.

Защита заявила, что обжалует приговор. Прокурор Мария Семененко не исключила, что опротестует решение суда в части срока Дадаеву.

«Суд полностью согласился с квалификацией действий, предложенной государственным обвинением. Вопрос о назначении наказания является прерогативой суда. Несмотря на то что мы просили для непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет, вопрос об обжаловании будет решен после получения и тщательного изучения копии приговора и решения вопроса о его обоснованности», — заявила она журналистам, передает «Интерфакс».

Представители семьи Немцова выразили надежду на поимку инициаторов его убийства. «Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания», — сказал адвокат Вадим Прохоров.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела об убийстве Немцова, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, осужденные совершили убийство исключительно из-за денег. Помимо Мухудинова, в СК не назвали других заказчиков и организаторов расправы над политиком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после оглашения приговора выразил надежду на то, что заказчики убийства Немцова будут найдены. Решение суда он не прокомментировал.

Любовь Ширижик

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прокуратура просит приговорить убийцу Немцова Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0612 июля

Служебный капкан

За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
18:40Сегодня

Дело предполагаемой убийцы двухлетнего ребенка в Иванове направили в суд

16:14Сегодня

Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации жертвам теракта в Беслане

17:2112 июля

Вернувшегося на родину авиадебошира признали хулиганом

Силовые структуры00:06Сегодня

Смерть на обочине

За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
16:41Сегодня

Баку пригрозил сбивать «Искандеры» Армении «полученными не из России» ракетами

14:29Сегодня

Пичугин отказался покаяться в новом прошении о помиловании

16:4512 июля

Началась проверка боеготовности Черноморского флота

Силовые структуры17:5312 июля
Сергей Полонский

Приговорили к свободе

Как скандально известный бизнесмен Полонский ушел от реального срока заключения
15:15Сегодня

На МАКСе впервые покажут новый вертолет для спецназа

12:23Сегодня

«Рособоронэкспорт» раскрыл объем продаж авиатехники из России за 17 лет

19:1712 июля

Председатель СК взял под личный контроль три дела в отношении врачей

Россия
Никита Лобанов-РостовскийТаких друзей пожалуйте в музей
Ростовский кремль обвинил британского мецената в дарении поддельных картин
Убегавшего от полиции грабителя сбил грузовик в центре Москвы
Власти Подмосковья оценили готовность объектов ЖКХ к холодам
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Москвичка отсудила у «Макдоналдс» 300 тысяч рублей за два выбитых зуба
«Макдоналдс» заплатит 300 тысяч рублей москвичке с выбитыми зубами
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме«Место, где ты не хочешь оказаться»
Почему бизнесмен решил восстановить храм в Бутырской тюрьме
Все материалы
Мир
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
На ливанском ТВ сторонник и противник Асада подрались из-за соболезнований
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Все материалы
Бывший СССР
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Лавров помечтал о монополии на силу на Украине
Служащие в 54-й бригаде ВСУ бойцы «Правого сектора» объявили голодовку
СБУ заподозрила начальника Яворовского военного полигона в работе на ГРУ
Депутат Рады назвал возможного главу объединенных республик Донбасса
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
Россия перейдет на национальные кредитные рейтинги
СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии
Греф назвал биткоин страхом банковской системы
Глава ВТБ заявил о намерении Украины умертвить российские банки
Россияне увеличили расходы на один поход в магазин до 517 рублей
Банк России понизил курсы доллара и евро
Все материалы
Бизнес
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожная грамота
Как водителям оформить ДТП по новым правилам
«Дон-строй» отказался изменить стратегию продаж с выходом в комфорт-класс
Компанию Tiffany возглавит бывший топ-менеджер Diesel
Правительство одобрило продажу 25 процентов Пулково инвестору из ОАЭ
РЖД на 10 процентов увеличила перевозки угля с начала 2017 года
Все материалы
Силовые структуры
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
Россия обжаловала решение ЕСПЧ о компенсации жертвам теракта в Беслане
Баку пригрозил сбивать «Искандеры» Армении «полученными не из России» ракетами
Пичугин отказался покаяться в новом прошении о помиловании
На МАКСе впервые покажут новый вертолет для спецназа
Все материалы
Наука и техника
Явление сверхдержавы
Китай обнародовал планы покорения Солнечной системы
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Китайский 17-тонный бульдозер станцевал тверк на двух колесах
Собранную Нилом Армстронгом лунную пыль выставят на торги
Названа главная особенность камеры iPhone 8
Рассекречены все новые смартфоны Nokia
Все материалы
Спорт
Майк ТайсонОни богаты, а ты нет
От 4 фунтов до 1 миллиона в неделю — как и когда спортсмены стали миллионерами
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
«Надеюсь, по воротам он бьет лучше»
Дарт Вейдер, неудачная чеканка и другие конфузы на презентациях футболистов
Мэйуэзера уличили в неуплате налогов
Определились финалистки Уимблдона
Потерявший сознание игрок «Аякса» получил необратимое повреждение мозга
Кержаков завершил карьеру футболиста
Все материалы
Культура
Мартышкин труд
Лучшие обезьяны в истории кинематографа
Генеральный прогон балета «Маленькая смерть» Иржи КилианаГей-радар на Гитлера
Удастся ли построить Париж в московском «Стасике»
Тамара МиансароваТолько песня совсем не о том
Умерла исполнительница шлягера «Черный кот» Тамара Миансарова
Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Елена Ваенга перенесла выступление из-за травмы шеи
Шайя ЛаБаф признался в алкогольной зависимости и падении на дно
Мединский связал уход Кехмана из Новосибирского театра с делом о банкротстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной
Журналист разъяснил путаницу со «спутницей» Путина
В сети пошутили над «униженным Uber» и транспортным мегамонстром «Убяндексом»
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Вброс новости на вентилятор
Откуда россияне узнают о похвалах Басаеву и американском спецназе на Украине
Пользователи со всего мира выразили сочувствие рекламному манекену из России
Все материалы
Ценности
Человек и кошка
Почему Лана Дель Рей и Нудл из Gorillaz неравнодушны к Jaguar
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Шарлотта Генсбур и Мика Арганараз станцевали в серебряных сапогах
Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»
Fendi снял рекламу на острове вулканов Лансароте
Раф Симонс превратил одежду в граффити
Москвичам показали коллекцию Crocs и Кристофера Кейна
Все материалы
Путешествия
Сохранить для потомков
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году пополнился новыми памятниками
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Эйфелева башня объявила о своем закрытии из-за Трампа
Закончившийся гибелью туристки взлет лайнера попал на видео
Пассажир авиакомпании S7 сломал зуб о бутерброд
Сотрудники United Airlines сломали дорогое инвалидное кресло пассажира
Уральская гостиница отказалась заселять зарубежных туристов
Все материалы
Из жизни
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Поженившиеся в Британии геи-мусульмане пожаловались на угрозы
Индийскому подростку удалили самый длинный в мире зуб
Запертый за банкоматом рабочий передавал просьбы о помощи через щель для чеков
Австралийцу пересадили большой палец ноги на руку
Все материалы
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Самолеты с автомобильной историей
Истории, когда машины с крыльями оказывались связаны с автомобильными брендами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Длительный тест новой «Куги»
Тест-драйв кроссовера Ford Kuga: часть первая, знакомство
В Nissan Juke встроили видеорегистратор с 360-градусным обзором
Hyundai представила первый 275-сильный хот-хэтч
79-летняя гонщица проехала за рулем 800-сильного болида Формулы-1
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы