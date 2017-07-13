Вышло сроком

В Московском окружном военном суде вынесли приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в самом центре столицы. Пятеро фигурантов, которых ранее присяжные сочли виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения, получили от 11 до 20 лет колонии. Судья назначил значительно меньшие сроки, чем те, что просила прокуратура, — для главного обвиняемого, Заура Дадаева, обвинение требовало пожизненное. О расследовании убийства оппозиционера и финале главного судебного процесса последних двух лет — в материале «Ленты.ру».

Остались за кадром

Судебный процесс по делу бывшего заместителя командира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова начался в октябре 2016 года.

По просьбе обвиняемых дело рассматривала коллегия присяжных. Председательствовал на слушаниях судья Юрий Житников.

Государственное обвинение поддерживали три прокурора. Самая известная из них, Мария Семененко, участвовала во многих резонансных процессах: по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, о взятке в отношении бывшего начальника главного следственного управления Следственного комитета (СК) Дмитрия Довгия, об убийстве полковника Юрия Буданова, об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Большой Москворецкий мост. Криминалисты на месте убийства оппозиционера Бориса Немцова 27 февраля 2015 года Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Единственной потерпевшей по делу выступала дочь политика Жанна Немцова, но в суде ее не видели. Она работает на радиостанции Deutsche Welle и живет в Германии. От ее имени выступали адвокаты Вадим Прохоров и Ольга Михайлова.

На первом же заседании они заявили, что убийство Бориса Немцова не раскрыто, несмотря на присутствие фигурантов на скамье подсудимых.

Организаторы не найдены и не привлечены к уголовной ответственности, считает Михайлова, о чем неоднократно заявляла во время слушаний. По ее словам, потерпевшая сторона настаивала на допросе главы Чечни Рамзана Кадырова и еще нескольких чеченцев.

Суд вызывал на допрос Руслана Геремеева, под началом которого в батальоне «Север» служил основной обвиняемый Заур Дадаев. Кроме того, водителем Геремеева был Руслан Мухудинов, называемый Следственным комитетом организатором убийства.

Следователь в суде рассказал о причине, по которой СК не смог допросить Руслана Геремеева еще во время расследования. По его словам, он ездил в Чечню к нему домой, но ему никто не открыл дверь. Повестку в суд Геремеев тоже проигнорировал.

Корыстный мотив

Прокурор Мария Семененко в суде изложила присяжным версию следствия об убийстве Немцова. В конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов (сейчас в розыске) предложил пятерым подсудимым и Баслану Шаванову (был убит при задержании в Чечне) 15 миллионов рублей за убийство Немцова.

Подсудимые вели слежку за политиком на Mercedes-Benz с номером 007, принадлежащем Мухудинову, а также автомобилях Бахаева марки Lada Priora и BMW братьев Губашевых.

Они дежурили у дома Немцова на Ордынке 27 февраля 2015. Прождали весь день, а поздним вечером Немцов вдруг выехал на Land Rover с водителем за рулем и направился в ГУМ. Рядом с храмом Василия Блаженного, на островке безопасности он вышел из автомашины. Губашев с Шавановым бросились его искать и обнаружили в кафе «Боско» вместе с девушкой. «По "боевым трубкам" они позвонили Дадаеву и сказали ему, что цель найдена. В 23:31 мск на мосту Дадаев произвел три выстрела в Немцова, когда тот стал подниматься, он еще три раза выстрелил. От четырех выстрелов он умер. Немцов получил три сквозных и два слепых ранения. В 23:39 мск были вызваны медики, в 23:51 мск они констатировали его смерть», — рассказывала присяжным прокурор.

Шадид Губашев (слева) и Анзор Губашев (справа) в Московском окружном военном суде Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Она уточнила, что пистолет, из которого застрелили Немцова, так и не найден следователями.

Кроме того, ни следствию, ни суду не были предоставлены видеозаписи с Большого Москворецкого моста, расположенного в 200 метрах от Кремля. Как пояснили в Федеральной службе охраны, «там нет видеокамер».

Собственно, эта версия в итоге удовлетворила присяжных — они сочли, что все так и было. Тем не менее интрига сохранялась до последнего момента — на вынесение решения потребовалось три дня. Вердикт оказался обвинительным и единодушным. Коллегия также считала, что никто из подсудимых не заслуживает снисхождения.

Жюри из регионов

Перед судебным процессом провели отбор присяжных. В итоге двенадцать человек включили в основную коллегию, еще десять — про запас. Среди них граждане обоих полов с образованием выше среднего, как выразилась адвокат одного из подсудимых Анна Бюрчиева. Самая молодая из присяжных — 1983 года рождения, самая старшая — 1957-го. Все иногородние. «Кто из Рязани, кто из Можайска (...) Это не москвичи изощренные. С ними легко, потому что они не избалованы. Это простые люди, которые будут отталкиваться только от своего мнения. Я доверяю таким присяжным, им действительно интересно», — рассказывала ранее «Ленте.ру» Бюрчиева.

По ходу процесса количество присяжных сократилось почти вдвое. Кто-то ушел по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, кого-то удалил судья. Например, перед тем как коллегия должна была удалиться в совещательную комнату, чтобы вынести вердикт, процесс покинул присяжный №6. У него были обнаружены «посторонние записи», которые он назвал личными конспектами. Среди них распечатки карт и большой ватман со схемами и записями. Прокурор заявила, что эти бумаги присяжному передало некое «заинтересованное лицо». «Я полагаю, что, собирая эти доказательства, собирая эти таблицы, вы исходили из благих намерений, с целью систематизировать свои знания, но я вам неоднократно разъяснял, что присяжные не вправе собирать сведения, вы нарушали требования закона. Вы утратили объективность, я вынужден вывести вас из коллегии», — заявил судья Житников.

Темирлан Эскерханов в Московском окружном военном суде Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ» 1 /2

Приговор

После того как присяжные вынесли обвинительный вердикт, прокурор попросила приговорить Дадаева к максимальному наказанию, предусмотренному за заказное убийство по предварительному сговору в составе организованной группы. «Прошу назначить Дадаеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тысяч рублей», — сказала Мария Семененко. Она также предложила судье лишить его звания лейтенанта и ордена Мужества.

Подсудимый в своем последнем слове заявил, что «будет смотреть на несправедливость из тюрьмы или откуда-то еще».

«Из-за того что я просто приехал в Москву, 11 лет проработал, защищая Конституцию России на территории Чечни, я могу попасть на пожизненное», — цитирует Дадаева kp.ru.

Для Анзора Губашева гособвинитель запросила 23 года, его брату Шадиду — 21 год, Эскерханову — 19 лет и Бахаеву — 17 лет.

Их адвокаты настаивали на оправдании.

При назначении наказания было учтено отсутствие у обвиняемых судимостей, их положительные характеристики с мест работы или учебы, наличие детей и награды, заявил судья Житников во время оглашения приговора. Бахаев — многодетный отец, в его семье шестеро детей.

В итоге Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, с лишением воинского звания и награды. Анзор Губашев получил 19 лет, а его брат Шадид — 16 лет, Эскерханов — 14 лет и Бахаев — 11 лет. Его жена заплакала после оглашения приговора, а Эскерханов написал на запотевшем окне стеклянной клетки слово «Лож», передает сайт «Медиазона».

На вопрос, понятен ли им приговор, все осужденные ответили отрицательно. «Бог вам судья», — сказал Дадаев.

Защита заявила, что обжалует приговор. Прокурор Мария Семененко не исключила, что опротестует решение суда в части срока Дадаеву.

«Суд полностью согласился с квалификацией действий, предложенной государственным обвинением. Вопрос о назначении наказания является прерогативой суда. Несмотря на то что мы просили для непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева пожизненное лишение свободы, а суд назначил 20 лет, вопрос об обжаловании будет решен после получения и тщательного изучения копии приговора и решения вопроса о его обоснованности», — заявила она журналистам, передает «Интерфакс».

Представители семьи Немцова выразили надежду на поимку инициаторов его убийства. «Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания», — сказал адвокат Вадим Прохоров.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела об убийстве Немцова, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, осужденные совершили убийство исключительно из-за денег. Помимо Мухудинова, в СК не назвали других заказчиков и организаторов расправы над политиком.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после оглашения приговора выразил надежду на то, что заказчики убийства Немцова будут найдены. Решение суда он не прокомментировал.