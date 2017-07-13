В Кремле понадеялись на установление заказчиков убийства Немцова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать вердикт суда по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

На вопрос о том, будут ли найдены заказчики убийства политика, представитель Кремля ответил: «Есть надежда на это, безусловно».

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Песков также усомнился в том, что можно ставить вопрос о применении санкции к силовым структурам, в которых работали несколько фигурантов дела. «Это никак не связано с их профессиональной деятельностью», — подчеркнул он.

Ранее в четверг адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров, представляющие интересы дочери Немцовой, выразили надежду на то, что правоохранительные органы найдут организаторов и заказчиков убийства Немцова. «Все только начинается», — цитирует Прохорова «Интерфакс».

13 июля Московской окружной военный суд приговорил к 20 годам заключения Заура Дадаева, признанного исполнителем убийства политика. Ему также назначен штраф в 100 тысяч рублей. Вердикт основывался на решении присяжных, которые заявили о виновности Дадаева. Четыре соучастника убийства Немцова получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.