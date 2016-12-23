Президент рассказал о своей информированности по громким уголовным делам

Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно следит за всеми резонансными уголовными делами, в частности, за расследованием убийства Бориса Немцова. Глава государства сказал об этом во время большой пресс-конференции, проходящей в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, всех причастных и виновных», — отметил Путин.

Материалы по теме Накопленному верить Глава ФТС пополнил ряды видных чиновников, у которых прошли обыски Парадокс Дадаева Месть, заказ или приказ — «Лента.ру» анализирует основные версии убийства Бориса Немцова

«По большинству, если не сказать по всем резонансным делам, как бы долго они ни велись, все-таки, следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельств, в том числе, допустим, по Старовойтовой это было и по другим делам», — добавил российский лидер.

Что касается бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, президент подчеркнул, что в отношении него «не было никакого дела». «Всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации — я считаю недопустимым. (...) Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — добавил Путин.

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы в феврале 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.