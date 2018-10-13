Мир
 
Последние новости
Российский боец ММА нокаутировал американца на последней секунде раунда
Девять альпинистов погибли в Непале
Порошенко призвал украинцев помолиться за автокефалию
Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
Религиозным школам в Австралии хотят запретить исключать геев
Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве
Кадыров нашел Кокорину и Мамаеву новую работу
Новости партнеров

Советник Трампа назвал цели своего визита в Москву

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что через несколько дней приедет в Москву, чтобы обсудить российско-американские отношения. О целях своего визита политик сообщил в интервью журналисту Хью Хьюитту.

«Цель [поездки] — продолжить диалог, который состоялся в Хельсинки между президентом Трампом и президентом Путиным, обсудить российско-американские отношения, где мы можем добиться прогресса, где между нами по-прежнему вопросы и несогласие», — пояснил Болтон.

Советник Трампа добавил, что также посетит страны Кавказа, которые играют «очень существенную» географическую роль, поскольку сотрудничают и с Россией, и с Ираном, и Турцией.

11 октября Болтон написал у себя в Twitter, что 20 октября отправится в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, «чтобы встретиться со своими коллегами и другими высокопоставленными лицами ради продвижения американских интересов в вопросах безопасности».

10 октября финские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в феврале или весной 2019 года может состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Арктическом саммите в Финляндии.

Первая полноформатная встреча двух лидеров прошла 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
National Security Advisor John Bolton On His Trip To Russia, The Missing Saudi Jamal Khashoggi, Iran, China and Big Tech
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Турция заявила о нежелании подчиниться санкциям США против России и Ирана
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

«Скудоумие и коррупция»

Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
09:43Сегодня

Девять альпинистов погибли в Непале

07:41Сегодня

Религиозным школам в Австралии хотят запретить исключать геев

04:29Сегодня

Лондон введет санкции против саудовских чиновников после похищения журналиста

Мир00:0110 октября

«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»

Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
03:28Сегодня

Клинтон лишили доступа к секретным данным

18:2512 октября

Ураган приравняли к «матери всех бомб»

00:09Сегодня

Трамп превзошел Рейгана по числу побед

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
19:5012 октября

Россия обвинила США в церковном расколе на Украине

04:1112 октября

Столетнего осужденного на смерть попросили вернуть домой

11:2011 октября

Трампу нашли оппонента

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Назван доход отказавшейся жить на прожиточный минимум министра
Саратовские власти согласились расписать рацион на 3,5 тысячи рублей в месяц
Все материалы
Мир
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Девять альпинистов погибли в Непале
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Религиозным школам в Австралии хотят запретить исключать геев
Лондон введет санкции против саудовских чиновников после похищения журналиста
Клинтон лишили доступа к секретным данным
Трамп превзошел Рейгана по числу побед
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве
Киевляне массово проигнорировали повестки в армию
Украина оказалась самой бедной страной в Европе
Киевский министр предложил украинцам завоевать Москву
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Ставки по банковским вкладам выросли
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
F-22 аварийно сел
В России подешевели iPhone
НАСА и «Роскосмос» допустили консервацию МКС
Разведка США узнала о проблемах при разработке гиперзвукового «Авангарда»
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоПопробуй свергни
Емельяненко в двух шагах от чемпионского титула. На пути наглый американец
Кадыров нашел Кокорину и Мамаеву новую работу
Салах забил гол прямым ударом с углового
Кадыров раскрыл секрет примирения Тимати и Нурмагомедова
Шнуров посвятил матерную оду Кокорину и Мамаеву
Нурмагомедов задумался о подставных боях
Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой
Все материалы
Культура
Под пиво сойдет
Что слушают и вытворяют немцы на самом популярном алкогольном празднике в мире
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
О блокадном Ленинграде решили снять черную комедию
Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве
Аниту Цой экстренно прооперировали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Гости британской принцессы начали торговать ее подарками
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Британцы запустят первый в истории ЛГБТ-авиарейс
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы