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Турция заявила о нежелании подчиниться санкциям США против России и Ирана

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Анкара не поддерживает санкции США против Ирана и намерена продолжить торговлю с этой страной. Об этом агентству РИА Новости заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжим торговлю с Ираном, Россией и другими. Турция является суверенной и независимой страной. Если это санкции ООН, мы присоединимся, иначе нет», — подчеркнул он.

26 сентября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что США не позволят какой-либо стране обойти санкции против Исламской республики, а Вашингтон будет «агрессивно и непоколебимо» продолжать экономическое давление на Тегеран. Комментируя планы Брюсселя по созданию финансового механизма для расчетов с Ираном в обход санкций, Болтон отметил, что «Европейский союз силен в риторике, но слаб в выполнении своих заявлений».

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Эта сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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