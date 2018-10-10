Названа дата возможной встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может пройти на Арктическом саммите в Финляндии. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Отмечается, что саммит, предположительно, пройдет в феврале или в конце весны 2019 года, точная дата проведения пока не определена. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, все зависит от того, когда высокие гости смогут приехать в страну.

Источники газеты отмечают, что Трамп примет решение об участии в саммите после промежуточных выборов в США 6 ноября. Путин о своем намерении приехать на саммит заявлял в августе на встрече с Ниинистё.

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О готовности организовать встречу Путина и Трампа Финляндия заявляла еще в январе 2017 года. «Мы готовы организовать такую встречу на саммите Арктического совета, если политическая ситуация будет располагать к этому», — сказал глава правительства Юха Сипиля.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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