Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в жизни

Президент США Дональд Трамп назвал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным одной из лучших, которые когда-либо были в его жизни. Об этом он рассказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Монтана, передает CNN.

«Они [мои критики] хотели, чтобы мы устроили боксерский поединок на арене. У нас была отличная встреча. Мы говорили об Украине, Сирии, защите Израиля. Мы говорили о многих великих вещах», — объяснил американский лидер.

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Ранее в июле Трамп пожаловался, что журналисты превратно оценивают его беседу с Путиным. «Лживые СМИ используют каждую крупицу своей энергии, чтобы пытаться очернить ее. Это очень плохо для нашей страны!», — отметил он.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В целом, включая беседу тет-а-тет, она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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