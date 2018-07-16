Путин и Трамп поговорили тет-а-тет

В Хельсинки завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры глав государств продлились 2 часа 10 минут. По плану на беседу тет-а-тет отводилось 1,5 часа. Американский лидер на просьбу журналистов прокомментировать встречу назвал прошедшую часть «очень хорошим началом», передает Reuters.

Согласно графику, далее пройдут переговоры в расширенном составе. Они должны занять 1 час 45 минут.

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Перед началом закрытой части переговоров Путин предложил Трампу «поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире — их достаточно много». Президент США также отмечал, что намерен обсудить весь спектр тем: «от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики до отношений с Китаем».

Оба президента прибыли на место проведения переговоров с опозданием. Путин задержался из-за прилетевшего на полчаса позднее самолета, но оказался первым в президентском дворце. Трамп приехал на 20 минут позже.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

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