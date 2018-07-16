Трамп превзошел Путина в опозданиях

Президент США Дональд Трамп приехал на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с опозданием. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, Трамп прибыл на место проведения встречи — в президентский дворец в центре Хельсинки — на 20 минут позже Путина. Глав государств встретил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Российский лидер также прибыл во дворец с опозданием относительно назначенного времени. Его приезд на место проведения встречи планировался в 13:00 по местному времени, однако задержался, так как самолет приземлился на полчаса позже, чем ожидалось.

В результате начало переговоров отстает от запланированного: график сдвинулся примерно на час.

Видео с кортежем американского лидера опубликовала «Фонтанка.ру».

Видео: fontanka.ru

Материалы по теме Америка разоблачила российских разведчиков У Трампа будут новые вопросы к Путину

Ранее сообщалось, что на переговоры президентов отвели 3 часа 15 минут. Согласно протоколу, двусторонние переговоры глав государств должны начаться в 13:15 по местному времени (совпадает с московским) в готическом зале дворца. Среди заявленных тем — вопросы сирийского урегулирования, ситуация на востоке Украины. По итогам встречи лидеры стран дадут совместную пресс-конференцию.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча двух президентов. Впервые Путин и Трамп встретились в 2017 году в Гамбурге на полях G20. Тогда они общались 2 часа 15 минут, большая часть переговоров проходила в закрытом режиме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!