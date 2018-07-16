Путинский «Кортеж» поехал за рубеж

Несколько лимузинов Aurus, которыми пользуется президент России Владимир Путин, находятся в аэропорту в финском Хельсинки, где российский лидер 16 июля встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Фотографией машин поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Первый зарубежный выезд "Кортежа"», — отметил он. В столице Финляндии один из Aurus был замечен еще 12 июля.

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Президент США прибыл в Хельсинки вечером 15 июля и до встречи с Путиным провел переговоры с финским президентом Саули Ниинисте, передает CNN. По городу Трамп передвигается на президентском лимузине, известном как The Beast («Зверь»), следует из материала Financial Times.

Встреча российского и американского лидеров начнется в 13:20 по московскому времени и продлится полтора часа, а на 16:50 запланирована совместная пресс-конференция, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

Это первое появление за рубежом автомобилей, построенных по проекту «Кортеж» для первых лиц российского государства. Впервые президент Путин использовал новый лимузин Aurus в ходе инаугурации 7 мая, а в ходе визита в Австрию в начале июня он передвигался на Mercedes.

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