Песков рассказал о планах на президентские лимузины «Кортеж»

География использования лимузинов проекта «Кортеж» будет расширяться по мере увеличения их производства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT в понедельник, 16 июля.

«Вы увидите, — отметил Песков. — Вы знаете, что это новые автомобили. Они выпускаются, естественно, штучно, это не массовое производство пока».

Так представитель Кремля ответил на вопрос, на каком автомобиле будет передвигаться глава государства во время визита в Хельсинки.

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При этом он отметил, что уже с осени компания-изготовитель начнет принимать заказы на серийное производство.

В июне представитель Кремля, комментируя передвижения президента Владимира Путина на автомобиле Mercedes по Вене, заявил, что в президентском гараже пока недостаточно автомобилей проекта «Кортеж».

12 июля финское издание Ilta-Sanomat сообщило, что лимузин Aurus Senat проекта «Кортеж» уже доставили в Финляндию в преддверии визита российского лидера в эту страну 16 июля. Помимо лимузина «Кортеж», в Финляндию привезли также Mercedes-Benz S600.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» продемонстрировали широкой публике во время инаугурации Владимира Путина 7 мая.

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