Иностранцы заинтересовались «Кортежем» Путина

Иностранные государства проявляют интерес к автомобилям проекта «Кортеж». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, один из разработчиков проекта — профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков заявил, что интерес зарубежных стран к автомобилям связан с демонстрацией президентом Владимиром Путиным автомобиля иностранным лидерам, в частности наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайд аль-Нахайяну.

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«Сейчас будет встреча с Трампом в Хельсинки. Туда вывезли автомобиль, и финские СМИ дали эту информацию, видео. Это тоже стимулирует интерес, что он впервые вышел за рамки России», — отметил он.

Ранее стало известно, что инвестфонд компании Tawazun из ОАЭ вложит 110 миллионов евро в проект автомобилей для первых лиц государства "Кортеж". Впервые автомобиль продемонстрировали во время церемонии инаугурации Путина 7 мая.

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