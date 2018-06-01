Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин

Президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду ибн Зайд аль-Нахайяну свой лимузин серии «Кортеж». Видео опубликовал телеканал «Россия 24».

После официальной части встречи в Большом Кремлевском дворце Путин и Мухаммад аль-Нахайян вышли на улицу, где российский лидер показал наследному принцу свой новый лимузин.

Проект «Кортеж» подразумевает создание автомобилей для перевозки первых лиц государства. Впервые автомобиль проекта — лимузин под названием «Сенат-лимузин» — был использован президентом России Владимиром Путиным 7 мая этого года в день инаугурации. Помимо него, в семействе «Аурус» представлены седаны «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал». Также в рамках проекта ведется разработка мотоцикла и внедорожника. Мотоцикл, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, почти готов. Работы над внедорожником, как ожидается, завершатся в 2019 году.