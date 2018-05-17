«Кортеж» Путина доведут до ума

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину, что мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен был сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошел все испытания, осталось совсем немного», — рассказал Чемезов.

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По словам главы «Ростеха», внешне мотоцикл очень красивый, а по характеристикам не уступает западным аналогам. В ответ на это Путин подчеркнул, что отечественная новинка должна быть лучше иностранных. Чемезов пообещал работать в этом направлении.

Проект «Кортеж» подразумевает создание автомобилей для перевозки первых лиц государства. Владимир Путин в ходе инаугурации 7 мая впервые использовал лимузин, созданный в рамках проекта. Он получил название «Сенат-лимузин». Помимо президентского лимузина, в этой линейке представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал». Само семейство автомобилей называется «Аурус».

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