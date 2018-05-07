Объявлено название нового лимузина Путина

Новый отечественный лимузин президента России Владимира Путина, на котором он впервые прокатился в ходе инаугурации, получил название «Сенат-лимузин», передает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».

По словам автора сюжета Дмитрия Щугорева, само семейство автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», называется «Аурус». Помимо президентского лимузина, в этой линейке представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал».

«Все названия этого автомобильного семейства созвучны с башнями Кремля», — подытожил Щугорев. По его словам, длина «Сенат-лимузина» — 6 метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров. В разработке бензинового двигателя для машины приняла участие компания Porsche.

Исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что с конца августа — начала сентября начнется прием коммерческих заказов на автомобили проекта «Кортеж», передает ТАСС. Говоря о том, будут ли «пересаживать» на эти автомобили чиновников, он отметил, что это будет зависеть от бюджетов соответствующих органов власти.

По словам Мантурова, машины будут стоить более 10 миллионов рублей, но «точно будет дешевле, как минимум, на 20 процентов, чем Rolls-Royce и Bentley». В январе он заявлял, что стоимость серийных автомобилей проекта «Кортеж» будет начинаться от 6 миллионов рублей.

Владимир Путин в ходе инаугурации 7 мая впервые использовал новый отечественный лимузин. Глава государства сел в автомобиль возле Сенатского дворца, где находится его рабочий кабинет, и подъехал к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь. Таким образом, на новом лимузине он преодолел расстояние около 200 метров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!