Номера лимузина Путина сняли с украинского Daewoo

Номера нового отечественного лимузина президента России Владимира Путина, на котором он впервые прокатился в ходе инаугурации, ранее стояли на автомобилях Daewoo Sens и ГАЗ 3110. Об этом свидетельствуют данные из баз государственных номеров, находящихся в открытом доступе.

По предварительной информации, номера В776УС77 в апреле 1998 года были зарегистрированы на 47-летнего москвича — владельца автомобиля ГАЗ 3110. Судя по фотографиям машины, в какой-то момент ее состояние стало плохим — она могла быть заброшена и признана автохламом.

Позднее номерной знак был закреплен за седаном Daewoo Sens, принадлежащим жителю Зеленограда. Эта марка автомобиля известна в России как Lanos, а под названием Sens производилась на Украине.

«31 марта 2016 года номерной знак В776УС77 был возвращен в единую базу данных. Получить его мог любой автомобилист», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Новый российский лимузин, опробованный Путиным в ходе инаугурации, получил название «Сенат-лимузин». Само семейство автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж», называется «Аурус». Помимо президентского лимузина, в этой линейке представлены седаны под названием «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал».

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