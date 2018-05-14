Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа

Американский журнал Newsweek сравнил новый лимузин «Кортеж» президента Владимира Путина и Cadillac лидера США Дональда Трампа.

Российский «Кортеж» напоминает британские лимузины Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost, отмечает издание.

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Президент США унаследовал лимузин по прозвищу «Зверь» (The Beast) от своего предшественника Барака Обамы. Восьмицилиндровый двигатель в Cadillac не такой мощный, как двенадцатицилиндровый в новом лимузине Путина. При этом вес «Зверя» составляет 7,5 тонны.

Владимир Путин впервые использовал новый отечественный лимузин, созданный в рамках проекта «Кортеж», на инаугурации 7 мая. Длина автомобиля составляет 6,62 метра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, вес — 6,5 тонны.

Глава государства сел в автомобиль возле Сенатского дворца, где находится его рабочий кабинет, и подъехал к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь. На новом лимузине Путин преодолел расстояние около 200 метров.

По словам и.о. главы Минпромторга Дениса Мантурова, коммерческие заказы на автомобили «Кортеж» будут открыты к началу осени. Машины будут стоить более 10 миллионов рублей, но «точно будет дешевле, как минимум, на 20 процентов, чем Rolls-Royce и Bentley», отметил министр. В январе он заявлял, что стоимость серийных автомобилей проекта «Кортеж» будет начинаться от шести миллионов рублей.

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