Оценены уникальные особенности нового лимузина Путина

Президентский автомобиль проекта «Кортеж» отвечает всем требованиям как в качестве лимузина, так и в качестве представительского автомобиля. Об этом во вторник, 8 мая, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью телеканалу «Звезда».

«Прежде всего он по оснащению хорош, там есть бронекапсула для президента, которая противостоит серьезному оружию: и стрелковому, и мощному, чуть ли не тридцатого калибра и против мин будет работать. Если вдруг машина налетит на мину, те, кто в ней находится, останутся живы», — сказал он.

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По его словам, машина остается на связи при любых условиях благодаря аппаратуре, которой «другим странам и не достичь». Она, как указал собеседник телеканала, основана на российских спутниках и интегрирована в автомобиль.

Субботин отметил и качество компонентов лимузина. «Коробка передач там своя, она любопытная. Это автомат, это гибрид, там встроен генератор, который может работать и как электромотор, и генератор. Автомобиль может быть полноприводным», — сообщил он.

Кузов из бронелистов является полностью российской разработкой. «Конструкция [кузова] хорошая на изгиб, хорошая на кручение, много использовано борсодержащих металлов очень крепких, потому что машина чуть ли не семь метров длиной получилась, очень серьезная», — добавил Субботин.

Президент России Владимир Путин в ходе инаугурации впервые использовал новый отечественный лимузин, созданный в рамках проекта «Кортеж». Глава государства сел в автомобиль возле Сенатского дворца, где находится его рабочий кабинет, и подъехал к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь. Таким образом, на новом лимузине Путин преодолел расстояние около 200 метров.

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