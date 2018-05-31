Новый «Кортеж» Путина заметили на улицах Москвы

На YouTube появилось видео с колонной автомобилей проекта «Кортеж», покидающей Кремль. На кадрах запечатлены один лимузин, два седана и пять минивэнов Aurus, которые сопровождали полицейские машины. Автором ролика, собравшего уже более 600 тысяч просмотров, стала девочка по имени Эмилия.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» — лимузин под названием «Сенат-лимузин» — был использован президентом России Владимиром Путиным 7 мая этого года в день инаугурации. Помимо него, в семействе Aurus представлены седаны «Сенат» и минивэны «Арсенал». Также в рамках проекта ведется разработка мотоцикла и внедорожника.

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