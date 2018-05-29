Показан новый «Кортеж» для президента

Минивэн «Арсенал» проекта «Кортеж», который подразумевает создание автомобилей для перевозки первых лиц государства, замечен на улицах Москвы. Официальная премьера автомобиля намечена на конец августа 2018 года, пишет «Авторевю».

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Пока об автомобиле известно мало. Модель получила название в честь одной из башен Кремля. Точные габариты машины не обнародованы, однако, судя по фотографиям, она больше, чем Volkswagen Multivan или Mercedes V-класса. Автомобиль оснащен 600-сильным V8, девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Как отмечает издание, дизайн автомобиля выполнен в одном ключе с седаном и лимузином, доступ в заднюю часть салона открывают сдвижные двери.

Впервые автомобиль проекта «Кортеж» — лимузин под названием «Сенат-лимузин» — был использован президентом России Владимиром Путиным 7 мая этого года в день инаугурации. Помимо него, в семействе «Аурус» представлены седаны «Сенат» и микроавтобусы «Арсенал». Также в рамках проекта ведется разработка мотоцикла и внедорожника. Мотоцикл, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, почти готов. Работы над внедорожником, как ожидаются, будут завершены в 2019 году.

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