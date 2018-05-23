Появились новые подробности о «Кортеже» Путина

Разработка внедорожника Aurus проекта «Кортеж» завершится в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

По словам чиновника, данный автомобиль станет самым массовым в линейке. Экспортировать новинку начнут не раньше конца 2020 года. Кроме того, автомобили Aurus будут доступны не только для покупки, но и для долгосрочной аренды.

Мантуров также сообщил, что автомобили проекта «Кортеж» в перспективе могут стать электрическими. «Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет "докрутку". В перспективе можем сделать его полностью электрическим», — сказал он.

Управляющий директор марки Aurus Герхард Хильгерт рассказал РИА Новости, что машины бренда впервые покажут европейской публике в 2019 году на Женевском автосалоне.

Первый автомобиль из проекта «Кортеж» был показан 7 мая на церемонии инаугурации президента России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимиру Путину понравился лимузин, и он будет его продолжать использовать в деловых поездках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!