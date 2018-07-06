«Кортеж» для Путина построят на арабские деньги

Инвестфонд из ОАЭ вложит 110 миллионов евро в российский проект по производству автомобилей для первых лиц государства «Кортеж», говорится в сообщении Минпромторга (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Новым партнером проекта станет фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun. Ожидается, что он войдет в совместное предприятие, созданное ФГУП НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) и компанией «Соллерс» (владеет «УАЗ» и российскими заводами Ford, Toyota, Isuzu, Mazda).

«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту "Кортеж", он теперь называется Aurus. Соглашение подразумевает инвестиции в проект компании Tawazun в части его дальнейшего развития», — приводятся слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он присутствовал при подписании соглашения о создании совместного предприятия вместе с министром иностранных дел и международного сотрудничетсва ОАЭ Абдуллой Бин Зайед Аль Нахайяном.

Средства, сложенные DSDF, пойдут на разработку и производство автомобилей класса люкс под брендом Aurus и «линейки современных защищенных автомобилей».

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Впервые автомобиль из проекта «Кортеж» продемонстрировали во время инаугурации Владимира Путина 7 мая. Позднее стало известно, что это модель «Сенат-лимузин» — часть проекта по созданию линейки автомобилей для первых лиц государства. В нее войдут седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Они будут выпускаться под брендом Aurus.

По словам Мантурова, разработка внедорожника завершится в 2019 году, экспортные поставки начнутся не ранее 2020 года.

В середине мая глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в линейку также войдет мотоцикл, который будет превосходить по своим характеристикам западные аналоги.

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