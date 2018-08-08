Раскрыты предложения Путина Трампу

Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу договориться о контроле за вооружением, в том числе об ограничении ядерного оружия и запрете оружия в космосе. Соответствующий документ он передал на переговорах в Хельсинки, сообщает Politico, в распоряжении которого оказалась часть текста.

Как отмечает издание, фрагмент документа был получен от российских чиновников.

Одним из предложений значится продление на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который ограничивает объем ядерных запасов стран. Соглашение было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году на 10 лет.

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Кроме того, в документе оговаривается отказ от размещения оружия на земной орбите, а также сотрудничество при военных учениях в Европе. Также в тексте госсекретарь и министр обороны США приглашаются к сотрудничеству с их российскими коллегами.

В Белом доме отказались прокомментировать информацию о документе и заявили, что глава государства не получал ничего подобного.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, они продлились почти четыре часа. Стороны заявили, что в целом довольны встречей.

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