Трампа и Путина увековечили в пиве

Финская пивоварня выпустила ограниченную коллекцию крафтового пива и кофе в честь встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с их изображениями на этикетке. Об этом говорится на сайте пивоваренной компании Rock Paper Scissors.

Как сообщается, пивоварня не хочет, чтобы какие-то из международных проблем остались нерешенными в ходе встречи. «Конечно мы не предлагаем это [пиво] — как главный способ решения вопросов, но если переговоры будут в опасности зайти в тупик, это гарантированный способ выйти из ситуации», — написал исполнительный директор компании Самуил Хухтанен (Samuli Huuhtanen).

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Лагер выпустили несмотря на то, что ни Путин, ни Трамп не любят пиво. Всего изготовлено 10 тысяч бутылок лагера и 160 пачек кофе.

Встреча двух лидеров пройдет в финляндской столице Хельсинки 16 июля.

В Великобритании в преддверии парламентских выборов 2015 года в одном из избирательных округов тогдашнего лидера консерваторов и премьер-министра Дэвида Кэмерона появилось пиво под названием Co-ale-ition Beer («Ко-эль-иционное пиво»). На этикетке бутылки с элем — традиционным английским видом пива — в обнимку стояли Кэмерон и его политический оппонент, лидер партии либеральных демократов Ник Клегг.

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