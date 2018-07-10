Трамп пожаловался Путину на своих «глупых» советников

Президент США Дональд Трамп назвал «глупыми» своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет газета The New York Times.

В марте по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. После этого стало известно, что советники Трампа по национальной безопасности сначала просили своего начальника не звонить в Москву, а позднее — не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

Тогда хозяин Белого дома не только не проигнорировал их рекомендации, но и заявил Путину, что «это глупые люди, к которым не стоит прислушиваться».

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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