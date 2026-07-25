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06:58, 25 июля 2026 (обновлено: 07:00, 25 июля 2026)Интернет и СМИ

Мошенники начали пугать пенсионеров снижением пенсии

ТАСС: Мошенники начали пугать российских пенсионеров снижением пенсии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Злоумышленники начали использовать свежую тактику для хищения средств у пожилых граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов МВД России, аферисты звонят пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда, и сообщают об ошибке в документах, которая якобы грозит уменьшением пенсионных выплат. Испуганной жертве настоятельно рекомендуют записаться на прием для перерасчета, для чего просят продиктовать код, приходящий в СМС. Пенсионер, обеспокоенный возможной потерей дохода, называет цифры, после чего разговор прерывается.

Спустя некоторое время мошенники вновь выходят на связь, на этот раз сообщая о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и попытке списания денег. Далее к делу подключаются псевдосотрудники Центрального банка и ФСБ, которые демонстрируют поддельные документы о якобы проводимой проверке. Они убеждают жертву снять сбережения и перевести их на «безопасный счет» для защиты. В результате выполнения этих инструкций пенсионер лишается всех накоплений.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники государственных органов и силовых структур никогда не запрашивают переводы денег на какие-либо счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить общение.

Ранее стало известно о другой новой схеме мошенничества. Отмечалось, что аферисты начали использовать заказ шуточных видеопоздравлений у треш-блогеров для шантажа молодежи.

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