Мошенники начали пугать пенсионеров снижением пенсии

ТАСС: Мошенники начали пугать российских пенсионеров снижением пенсии

Злоумышленники начали использовать свежую тактику для хищения средств у пожилых граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из материалов МВД России, аферисты звонят пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда, и сообщают об ошибке в документах, которая якобы грозит уменьшением пенсионных выплат. Испуганной жертве настоятельно рекомендуют записаться на прием для перерасчета, для чего просят продиктовать код, приходящий в СМС. Пенсионер, обеспокоенный возможной потерей дохода, называет цифры, после чего разговор прерывается.

Спустя некоторое время мошенники вновь выходят на связь, на этот раз сообщая о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и попытке списания денег. Далее к делу подключаются псевдосотрудники Центрального банка и ФСБ, которые демонстрируют поддельные документы о якобы проводимой проверке. Они убеждают жертву снять сбережения и перевести их на «безопасный счет» для защиты. В результате выполнения этих инструкций пенсионер лишается всех накоплений.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники государственных органов и силовых структур никогда не запрашивают переводы денег на какие-либо счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить общение.

Ранее стало известно о другой новой схеме мошенничества. Отмечалось, что аферисты начали использовать заказ шуточных видеопоздравлений у треш-блогеров для шантажа молодежи.