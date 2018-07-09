США пообещали Киеву не предавать Украину на встрече Трампа и Путина

США заверили Украину в том, что американский лидер Дональд Трамп не предаст интересы Киева во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 9 июля, агентству Reuters сообщил источник в дипломатических кругах Украины.

«Мы получили четкие заверения американской стороны, что интересы Украины будут учтены и защищены», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, для политиков в Киеве важно, чтобы за их спиной не произошло неприятных сюрпризов, «Мы получили заверения американской стороны, что этого не произойдет», — сообщил неназванный украинский дипломат.

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Как отмечается, Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США в противостоянии с Москвой. В частности, Украина надеется, что Трамп подтолкнет Путина к сокращению поддержки Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и смягчению позиции России относительно развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе

В июне председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что США после встречи Трампа и Путина не будут менять свою позицию относительно ситуации на Украине и продолжат усиливать давление на Россию. «Есть единодушная поддержка Украины в Конгрессе, есть твердая позиция и Белого дома. (...) Может быть послан очень серьезный сигнал силы для Путина, чтобы он выводил свои войска как с Украины, так и из Молдавии и Грузии», — рассказал он.

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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