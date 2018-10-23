Путин перед помощником Трампа пошутил про герб США

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что сторонам необходимо искать «точки соприкосновения», и напомнил о миролюбивом символе на гербе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны, он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?» — сказал Путин.

Участники делегаций встретили слова российского лидера смехом. Путин отметил, что хотел бы поговорить с Болтоном не только как с помощником американского президента, но и как со специалистом в области разоружения и контроля над вооружениями.

Болтон выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у Путина вопросы, но «оливковую ветвь с собой не привез». «Я так и думал», — отреагировал Путин, после чего участники переговоров снова засмеялись. «Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — пояснил Болтон.

Путин также напомнил, что на американском гербе есть надпись «Единство в многообразии». «Поэтому, несмотря на различные подходы, можно и нужно искать эти точки соприкосновения, мне так кажется», — сказал российский лидер. Болтон ответил, что это является и намерением США.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в 1987 году. Как заявил Трамп, Москва нарушает договор, и США «будут развивать вооружение до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора нанесет вред общемировой безопасности и стабильности.

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