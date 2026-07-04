Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 сентября 2026 года российские семьи смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Закон принят в рамках исполнения поручения главы государства по поддержке семей с детьми.

В настоящее время заемщик имеет право на ипотечные каникулы сроком на полгода, если его доходы снизились более, чем на 20 процентов, а расходы на обслуживание займа превышают 40 процентов среднемесячных поступлений.

Новый закон позволяет гражданам при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей взять ипотечные каникулы на полтора года, не беря во внимание критерий снижения доходов.

4 июля Путин также подписал закон, который упрощает продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям.