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21:23, 4 июля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о ежегодном сокращении населения

Экономист Кущ: Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Население Украины ежегодно сокращается на 800 тысяч человек. Такое заявление сделал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Пятьсот тысяч — это чистая миграция, разница между вернувшимися и уехавшими. И где-то 250 тысяч — из-за превышения смертности над рождаемостью», — сказал Кущ.

Как отметил эксперт, сокращение населения бьет по покупательной способности, а также становится причиной стагнации бизнеса и банковской сферы.

В марте Кущ сообщал, что ежегодная убыль украинского населения сопоставима с исчезновением такого города, как Винница. По его словам, смертность превышает рождаемость на 250-300 тысяч человек в год.

Ранее Украине предрекли исчезновение через 20 лет. Как отметил кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, сокращение населения сделает невозможным создание полноценного бюрократического аппарата.

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