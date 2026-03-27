Сокращение населения Украины измерили городом

14:26, 27 марта 2026

Экономист Кущ: Ежегодная убыль населения на Украине сопоставима с Винницей
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leo_nik / Shutterstock / Fotodom

Ежегодная убыль украинского населения сопоставима с Винницей. Такое заявление сделал украинский экономист Алексей Кущ, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам эксперта, смертность превышает рождаемость на 250-300 тысяч человек в год.

«Фактически исчезает каждый год такой город как Винница», — заявил он.

Недавно эту тенденцию заметил глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. Он отметил, что сейчас коэффициент рождаемости на Украине составляет 0,7 пункта.

Ранее стало известно о серьезном сокращении населения Украины. К 2025 году оно сократилось примерно до 20 миллионов человек.

