New Statesman: Население Украины сократилось до 20 млн человек

Население Украины сократилось до 20 миллионов человек. Об этом заявил заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд в X.

«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — отметил он.

По его мнению, это чрезвычайные изменения.

«Я не представляю, что происходит с обществом, когда люди умирают, уезжают. Честно говоря, я не могу представить, какой будет Украина в 2040 году», — подчеркнул журналист.

