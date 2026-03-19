Полянский: НАТО является соучастником действий Украины против россиян

Страны НАТО являются соучастниками действий Украины, в результате которых гибнут мирные жители. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, Киев не может без помощи Запада проводить атаки, которые приводят к такому количеству жертв среди гражданского населения. «Как недавно сказал президент [США Дональд] Трамп, если бы мы не помогали Украине, то она продержалась бы ровно один день. Это, конечно, немножко преувеличение, но не слишком сильное…», — отметил он.

Полянский также указал, что западные страны предпочитают закрывать глаза на действия украинской стороны.

Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Брянску британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Жертвами атаки стали 6 человек, еще 42 пострадали.