Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 24 марта 2026

На Украине заявили о вымирании страны

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине ежегодно умирает на 300 тысяч человек больше, чем рождается. О физическом вымирании страны заявил глава украинского Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, передает в Telegram «Страна.ua».

«Мы физическим вымираем. У нас каждый год умирает больше, чем рождается, примерно на 300 тысяч человек. Это без войны», — заявил украинский эксперт.

Он добавил, что сейчас коэффициент рождаемости на Украине составляет 0,7 пункта, в то время как для воспроизводства населения он должен составлять 2,2 пункта.

Ранее стало известно, что население Украины ежегодно сокращается более чем на миллион человек из-за миграции и высокого показателя смертности при низкой рождаемости. Естественная убыль населения на Украине в 2025 году составила примерно 320 тысяч человек. Кроме того, согласно данным зарегистрированной миграции, через западную границу Украину ежегодно покидает около 830 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Желание Трампа бомбить Иран объяснили бзиком

    Володин высказался о праве россиянок на аборт

    США предрекли серию терактов

    Одну категорию россиян захотели направлять на спермограмму

    Миллионер-христианин назвал группу страдающих депрессией россиян

    Соревнования по биатлону в России отменили из-за отсутствия снега

    В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах США и Ирана

    Получившие 20 тысяч рублей диверсанты из российского города попали на видео

    Лавров сделал заявление о планах Запада против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok