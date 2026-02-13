Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:37, 13 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли причины ежегодного сокращения населения на миллион человек

«ТСН»: Население Украины ежегодно сокращается более чем на миллион человек
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Население Украины ежегодно сокращается более чем на миллион человек из-за миграции и высокого показателя смертности при низкой рождаемости. Об этом сообщает украинское издание «ТСН».

Отмечается, что естественная убыль населения на Украине в 2025 году составила примерно 320 тысяч человек. Кроме того, согласно данным зарегистрированной миграции, через западную границу Украину ежегодно покидает около 830 тысяч человек.

«Таким образом, за счет этих двух факторов мы имеем ежегодно сокращение населения примерно на 1 миллион 150 тысяч», — говорится в публикации.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что население Украины поддерживает идею территориальных уступок для урегулирования конфликта. По его словам, украинцы ценят собственную жизнь выше территории.

