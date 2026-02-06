Реклама

19:53, 6 февраля 2026

На Украине заявили о поддержке населением территориальных уступок

Глава Николаевской ОВА Ким заявил о поддержке населением территориальных уступок
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Население Украины поддерживает территориальные уступки Киева для урегулирования конфликта. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов», — объяснил он.

По словам Кима, в заявлении о приоритете для украинцев жизней перед территориями он озвучил то, о чем многие думают, но не решаются сказать публично.

Ранее глава Николаевской ОВА дал интервью британской газете Independent. В нем он заявил, что для украинцев жизни важнее территории. Ким также выразил мнение, что Украина вряд ли сможет продолжать конфликт еще несколько лет.

