На Украине заявили о поддержке населением территориальных уступок

Глава Николаевской ОВА Ким заявил о поддержке населением территориальных уступок

Население Украины поддерживает территориальные уступки Киева для урегулирования конфликта. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов», — объяснил он.

По словам Кима, в заявлении о приоритете для украинцев жизней перед территориями он озвучил то, о чем многие думают, но не решаются сказать публично.

Ранее глава Николаевской ОВА дал интервью британской газете Independent. В нем он заявил, что для украинцев жизни важнее территории. Ким также выразил мнение, что Украина вряд ли сможет продолжать конфликт еще несколько лет.