Глава Николаевской области Ким: Украина вряд ли сможет продержаться еще два года

Жители Украины уже истощены конфликтом с Россией. Страна вряд ли сможет продержаться еще хотя бы два года, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью британской газете Independent.

«Мы истощены, и это в первую очередь не об оружии и не о ракетах, а о людях», — пояснил Ким. Он добавил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не в состоянии беспрерывно участвовать в конфликте на протяжении четырех-десяти лет.

В связи с этим, подчеркнул Ким, Украина вряд ли сможет продержаться еще два года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля.