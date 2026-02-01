Зеленский рассказал о трехсторонней встрече в Абу-Даби 4 и 5 февраля

Следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля. Встреча пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина готова к предметному обсуждению, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал президент Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киеву не нужны мирные переговоры. По его мнению, им нужно продолжение войны, для того чтобы продолжать получать в огромных количествах иностранную помощь. «И, честно говоря, транжирить то, что поступает от стран-союзников в помощь», — сказал он.

Экс-посол Италии в Армении Бруно Скапини считает, что украинский лидер продвигает интересы своей страны, поскольку за его спиной стоят западные лидеры, которые хотят продолжать конфликт. Скапини отметил, что тот не делает ни одного шага без согласования позиции с политиками в Европе. «Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина», — сказал он.