Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 1 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский рассказал о трехсторонней встрече в Абу-Даби 4 и 5 февраля
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Следующие переговоры представителей России, Украины и США назначены на 4 и 5 февраля. Встреча пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина готова к предметному обсуждению, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны. Спасибо всем, кто помогает!» — написал президент Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киеву не нужны мирные переговоры. По его мнению, им нужно продолжение войны, для того чтобы продолжать получать в огромных количествах иностранную помощь. «И, честно говоря, транжирить то, что поступает от стран-союзников в помощь», — сказал он.

Экс-посол Италии в Армении Бруно Скапини считает, что украинский лидер продвигает интересы своей страны, поскольку за его спиной стоят западные лидеры, которые хотят продолжать конфликт. Скапини отметил, что тот не делает ни одного шага без согласования позиции с политиками в Европе. «Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В Киеве «задымился» Днепр

    Российская сноубордистка сутки выживала без еды и связи в горах

    Назван фаворит на золото в фигурном катании у мужчин на Олимпиаде

    Стало известно об «экзотической» детали армии России

    Застрявшим на подъемнике россиянам пришлось прыгать в сугробы

    Путин позвонил вдове Ельцина

    Германия объяснила наращивание вооружения фразой «грустной задницей радостно не пукнешь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok