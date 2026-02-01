Позицию Киева на переговорах описали словами «У Зеленского стало меньше карт на руках»

Скапини: У Зеленского меньше карт на руках, а Запад хочет продолжать конфликт

У Киева на переговорах по урегулированию конфликта в настоящий момент более слабая позиция. Такое мнение высказал экс-посол Италии в Армении Бруно Скапини, его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, у Зеленского стало меньше карт на руках. Я не думаю, что, когда говорит Зеленский, говорит сама Украина», — такими словами описал нынешнюю ситуацию бывший дипломат. Он усомнился, что украинский лидер продвигает интересы своей страны, поскольку за его спиной стоят западные лидеры, которые хотят продолжать конфликт.

Скапини подчеркнул, что глава Украины не делает ни одного шага без согласования позиции с политиками в Европе.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал единственный по его мнению способ заставить Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.