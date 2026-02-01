Реклама

Россия
13:28, 1 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщение о возможной отмене встречи с США и Украиной в ОАЭ

Сенатор Джабаров допустил, что Украина может сорвать переговорный процесс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Украина может сорвать переговорный процесс в Абу-Даби (ОАЭ), продолжение которого запланировано на 1 февраля, допустил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на сообщение в СМИ о возможной отмене встречи делегаций из России, США и Украины в ОАЭ.

«Трудно сказать, [достоверна ли эта информация]. Потому что украинцы — непредсказуемые партнеры по переговорам. Помню, как в прошлый переговорный цикл в конце февраля 2022 года то они опаздывали, то переносили встречу. И я думаю, что они могут сорвать дату. Потому что цель Украины — сорвать мирный процесс», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, Киеву не нужны мирные переговоры.

«Им нужно продолжение войны для того, чтобы продолжать получать в огромных количествах иностранную помощь. И, честно говоря, транжирить то, что поступает от стран-союзников в помощь», — заключил он.

Ранее появилась информация о том, что встреча представителей России, Украины и США в Абу-Даби, запланированная на 1 февраля, по-видимому, не состоится. К соответствующему выводу пришло агентство Reuters.

