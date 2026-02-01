Реклама

Стало известно о возможной отмене встречи России и Украины в Абу-Даби

Reuters: Встреча России и Украины в Абу-Даби 1 февраля не состоится
Встреча представителей России, Украины и США в Абу-Даби (ОАЭ), запланированная на 1 февраля, по-видимому, не состоится. К соответствующему выводу пришли в агентстве Reuters.

В своем предположении источник сослался на заявление президента Украины Владимира Зеленского, где было сказано, что Киев ждет дополнительной информации от Вашингтона о дальнейших мирных переговорах и надеется на новые встречи на следующей неделе. При этом в агентстве напомнили, что неделю назад стороны провели очередной раунд переговоров.

Ранее президент Украины отверг приглашение российской стороны приехать на мирные переговоры в Москву. Он заявил, что встреча с лидером РФ Владимиром Путиным в российской столице невозможна — так же, как и переговоры с Путиным в Киеве.

