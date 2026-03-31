13:53, 31 марта 2026

Украине предрекли исчезновение через 20 лет по одной причине

Социолог Кузнецов: Украины не станет через 20 лет из-за сокращения населения
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украины не станет как суверенного государства через 20 или 30 лет из-за сокращения населения, которое сделает невозможным создание полноценного бюрократического аппарата. Об этом заявил кандидат социологических наук Игорь Кузнецов, передает NEWS.ru.

«Через 20-30 лет Украины не будет как социально-политического образования. В стране просто не останется людей, способных содержать госаппарат. Какое-то время остатки Украины будут существовать на российские или европейские деньги. Это будет государство стариков: молодежь и люди среднего возраста, кто уехал в Европу или Россию, туда точно не вернутся», — отметил исследователь.

Кузнецов предположил, что Украине придется стать протекторатом более сильных соседних государств. По его словам, страна может окончательно развалиться на мелкие части и будет поделена между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ заявил, что ежегодная убыль украинского населения сопоставима с исчезновением такого города как Винница. По словам эксперта, потеря населения значительно превышает рождаемость, чьи показатели остаются крайне низкими.

