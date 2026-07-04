Трамп заявил об отсутствии планов убивать руководство Ирана

Трамп: США не намерены убивать руководство Ирана

США не намерены убивать иранское руководство, поскольку это сделало бы невозможным дальнейшее ведение переговоров с республикой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет Axios.

Как указало издание, говоря о возможности нанесения удара с целью ликвидации ключевых должностных лиц Исламской Республики, Трамп подчеркнул: «Мы не будем этого делать, поскольку тогда нам не с кем будет вести переговоры».

Ранее Трамп заявил, что Тегеран в рамках переговоров с американской стороной пошел на сделку и практически полностью согласился на все, что необходимо Вашингтону.