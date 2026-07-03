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01:35, 3 июля 2026Мир

Трамп описал переговоры с Ираном фразой «согласились практически на все»

Трамп: Иран на переговорах согласился почти на все необходимое для США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Тегеран в рамках переговоров с американской стороной пошел на сделку и практически полностью согласился на все, что необходимо Вашингтону. Об этом сказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно», — признался американский лидер.

При этом переговорный процесс еще продолжается, отметил Трамп.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что американцы предложили представителям Исламской Республики компромиссную идею о разморозке части иранских активов в обмен на отказ от претензий на контроль над Ормузским проливом. Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были обсудить с катарскими посредниками реализацию достигнутого в июне первоначального соглашения об открытии транспортной артерии.

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