Украинский олигарх вышел из комы после взрыва в Монако

Nice Matin: Украинский бизнесмен Ермолаев вышел из комы после взрыва в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, госпитализированный в Марселе после покушения со взрывом в Монако, вышел из комы. Об этом написала газета Nice Matin.

Известно, что состояние Ермолаева улучшилось. При этом 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, которая сопровождала бизнесмена, остается в тяжелом состоянии. Ей ампутировали ноги и регулярно делают переливание крови.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый: он оставил на месте преступления рюкзак, затем скрылся.

Позже в базе данных Интерпола появилась информация, что в совершении взрыва подозревают гражданку Украины Анастасию Березовскую. Ей 39 лет, ее отличительной чертой является татуировка на правой руке.